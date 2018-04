La Russie envisage le déploiement du DAB+

The Independent Communications Authority of South Africa (ICASA) envisage de mener une enquête afin de lancer la radio numérique terrestre en Afrique du Sud. "L'octroi de licences pour différentes formes de services de radiodiffusion nécessite de dégager le large spectre, une ressource rare et l'ICASA recevfra des demandes afin d’étudier la possible délivrance d’autorisation". L'organisme estime que l’introduction du DAB+ en Afrique du Sud permettrait d’offrir un choix de programmes plus important. L’ICSA a donc demandé aux parties intéressées de présenter leurs objectifs dans un délai de 45 jours.