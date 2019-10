La Réunion : le Tipicnic d’Exo FM fait son grand retour

Ouvert gratuitement à toutes les générations, la recette de ce succès réside dans le plateau artistique local (25 artistes) concocté par Exo FM et dans les activités ludiques proposées sur place par la municipalité. Les Réunionnais sont invités à s’installer dès le matin pour partager ce moment convivial entre amis ou en famille autour d’un Cari sur fond musical servi par "la première Radio Soleil et ses animateurs phares". Une nouvelle fois, les services culturels et techniques de la ville du Port vont largement contribuer au succès de cette manifestation qui se déroulera dans les meilleures conditions d’accueil et de sécurité.

À La Réunion, Exo FM est la première radio musicale en part d’audience avec 86 500 auditeurs chaque jour jouissant d’une large communauté de fans, active sur ses réseaux sociaux.