La RTBF lance un nouvel appel à projets de podcasts natifs

Pour cette nouvelle édition, les projets recherchés devront s'adresser au public "Nouvelles Générations" (16-24 ans) de la RTBF en abordant des thématiques intimes et personnelles qui les concernent. C'est l'intimité au sens large qui sera mise en avant dans les dossiers sélectionnés. Le but étant d'attirer et de maintenir l'attention sur des sujets tels que les relations, la sexualité, la religion, le deuil, la famille... avec des récits incarnés dans des expériences individuelles et diversifiées.

Cet appel à projets s'adresse donc aux jeunes créateurs qui souhaitent raconter des histoires de façon originale, sonore, et immersive sur le web et dans les applications de podcasts.