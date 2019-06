La Préfecture maritime de l’Atlantique et Bretagne 5 annoncent un partenariat

Après avoir développé sa communication auprès du grand publicl’an dernier via une page Facebook, dans le cadre de la campagne de sécurité des loisirs nautiques 2018, la préfecture maritime de l’Atlantique s’associe pour l’édition 2019 à radio Bretagne 5. La radio, implantée en Bretagne, est déjà sensibilisée à la sécurité en mer : elle est en effet la seule radio en France à diffuser quotidiennement les bulletins de la météo marine de Météo France sur les ondes moyennes, ce qui lui permet de toucher une large partie des côtes de la Manche et de l’Atlantique et plus largement sur les zones larges.