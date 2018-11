La Nuit de la Radio au Panthéon

À l’occasion de "Paris en toutes lettres", la Nuit de la Radio s’installe au Panthéon pour une immersion sonore.Pendant plus d’une heure d’écoute, casque sur les oreilles, on y croise Duras en intervieweuse de rêves, Cendrars en compositeur nocturne d’une symphonie des bruits du monde ou Bachelard en spécialiste en "valeurs inconscientes". Ce programme a été réalisé par Karine Le Bail avec le concours de Annie Lauzzana, documentaliste INA, de Frédéric Fiard, monteur/mixeur et de Benoît Delbecq, musique du générique.L'entrée est libre (ouverture des portes à 19h30) dans la limite des places disponibles (inscription sur reservation@maisondelapoesieparis.com ). Un événement Scam en partenariat avec l’INA, Radio France et le Centre des Monuments nationaux.