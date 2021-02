"La Matinée Est Tienne" en podcast sur Spotify

Fort de son expérience au sein de radios comme RFI, franceinfo, Europe 1, Samuel Étienne épluche, chaque jour, les titres des journaux, lit et commente des extraits d’articles avec "une liberté et une fraîcheur revigorantes". Durant environ 1h30, Samuel Étienne évoque des sujets d’actualité traités par la presse quotidienne. C’est cette diversité de sujets qui a conquis les internautes et notamment les plus jeunes. Pour permettre au plus grand nombre de suivre sa revue de presse, "La Matinée Est Tienne" est désormais disponible en podcast uniquement sur Spotify. Cette déclinaison permettra aux auditeurs de Spotify d’écouter la revue de presse de Samuel Étienne lors de leurs déplacements, en différé et même la "télécharger" pour l’écouter hors ligne.