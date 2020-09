La Maison de la radio ouvre ses portes sur Facebook et Instagram

Pourquoi la Maison de la radio est-elle ronde ? Où se trouvent les studios des antennes écoutées par plus de 15 millions de Français chaque jour ? A quoi ressemblent les coulisses de l’Auditorium dans lequel se produisent les formations musicales de Radio France ? Cette visite virtuelle inédite fera ainsi découvrir au plus grand nombre, partout en France et au-delà, toutes les richesses de ce bâtiment hors norme. Le studio 104, l’Auditorium, les studios des antennes…

Radio France partagera au fil de la journée, avec la complicité de personnalités de la Maison, des anecdotes, des photos et vidéos de ses lieux emblématiques, mais aussi de ses coulisses et de lieux plus insolites méconnus des visiteurs qu’elle accueille tout au long de l’année.