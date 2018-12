La Lettre Pro de la Radio n° 107 vient de paraitre

Rédigé par Brulhatour le Jeudi 20 Décembre 2018 à 11:05 | modifié le Jeudi 20 Décembre 2018 à 11:07

Le nouveau magazine de La Lettre Pro de la Radio est disponible depuis ce jeudi 20 décembre. Bénéficiez d'un tour d'horizon complet de l'actualité de la radio française et internationale du mois écoulé. Portraits et parcours, imaging et production, RNT et fréquences, classements, audiences, conseils, stratégies, études… La Lettre Pro de la Radio, c'est tout cela et... bien plus encore.