La Lettre Pro de la Radio n° 107 vient de paraitre

Le nouveau magazine de La Lettre Pro de la Radio est disponible depuis ce jeudi 20 décembre. Bénéficiez d'un tour d'horizon complet de l'actualité de la radio française et internationale du mois écoulé. Portraits et parcours, imaging et production, RNT et fréquences, classements, audiences, conseils, stratégies, études… La Lettre Pro de la Radio, c'est tout cela et... bien plus encore.



Gaël Sanquer : "Les radios musicales doivent raconter des histoires"

Il est le nouvel homme fort des stations du groupe NRJ. Après le départ soudain de Morgan Serrano, Gaël Sanquer a repris, depuis le 1er décembre, un portefeuille très large réunissant quatre programmes radio et une chaîne musicale. De la continuité, mais aussi une conviction très forte sur ce que doit être une radio en 2018. Il a accordé sa première interview, installé dans son nouveau fauteuil, à La Lettre Pro de la Radio.



Il " Imagine" votre radio en montagne

Serre-Chevalier, Orcières, Les Contamines, Les Orres… et aujourd’hui Valmorel. La radio associative Imagine, basée à Briançon (Hautes-Alpes) et qui vient d'obtenir une fréquence FM à Gap, a développé un véritable savoir-faire dans la création de programmes à destination des webradios sur les pistes. Rencontre tout schuss avec son président, Maxime Gallice.

La musique débarque au Salon de la Radio

Du 24 au 26 janvier 2019, à la Grande Halle de la Villette à Paris, découvrez l’espace "Muzicenter Discovery" créé en partenariat avec Yacast et la Société Ricard Live Music. Attachés de presse, managers, artistes, programmateurs, promoteurs, curateurs de playlists… prenez d’ores et déjà rendez-vous ! Plusieurs temps forts seront organisés sur les trois journées : showcases, meet-up, cocktails professionnels et la Paris Radio Night, au Cabaret Sauvage.



Faites vos jeux !

C’est Noël aussi à la radio ! Toute l’année, les stations multiplient les jeux pour offrir des cadeaux à leurs auditeurs, mais à Noël, une attention toute particulière est donnée aux lots mis en jeu. Le but : faire rêver le grand public et surtout le faire appeler. Les radios sont aussi gagnantes dans cette histoire et elles l’exploitent sur tous les formats.

Essai exclusif de l'InstantKey v4

Meilleur ami des grands mornings, l'InstantKey est de retour. Ce panel tactile est un outil majeur des émissions de divertissement depuis près de 20 ans. Cauet, Bruno Guillon, Manu Levy, Difool… Tous les grands animateurs ont éprouvé cette boîte à coucou, enfin réinventée dans une version légère et autonome, et désormais adaptable sur n'importe quelle tablette en studio.



Que doit-on attendre en 2019 ?

Audio digital, podcasts, enceintes connectées, radio numérique, voiture connectée… L'année 2019 s'annonce riche pour l'industrie de l'audio, mais aussi un grand défi pour tous les professionnels. Nous avons compilé ce qui pourrait émerger l'an prochain, notamment les prévisions du consultant australien James Cridland.

Des goodies à gogo

Du traditionnel stylo-bille au non moins traditionnel porte-clés, du classique tee-shirt au mug en passant par l’indispensable clé USB, il existe aujourd’hui une foultitude d’objets du quotidien qui permettent de véhiculer l’image de votre radio. Qu’ils soient à usage interne ou diffusés auprès des auditeurs, tous ces gadgets n’ont pour limite que la seule imagination de ceux qui les conçoivent. Pour le plus grand bonheur des publiphilistes.



2019, l’envol du podcast

Ces plateformes, on les appelle Elson, Tootak et Majelan.audio. Pour la dernière, lancée par l’ex-président de Radio France, Mathieu Gallet, ce sera une expérience à la Netflix. Le marché a l’air enfin mûr. Majelan a bouclé son budget de 4 millions d’euros pour un démarrage au printemps 2019. Une partie de l’application sera gratuite et les podcasts exclusifs à Majelan s’écouteront par abonnement. Il sera de 4,99 €.

Idées de cadeaux très… radio !

Le DAB+ se déploie à vitesse grand V, les enceintes intelligentes déferlent en Europe, le podcast a le vent en poupe… et il n’y a pas de mal à se faire du bien ! Autant de bonnes raisons pour choisir un cadeau qui fera mouche auprès des amateurs de son. Afin d’aiguiller vos choix, voici une petite revue de cadeaux radio originaux, pour tous les budgets !



Dans la hotte de Monsieur Radio

À quelques jours de Noël, Monsieur Radio a revêtu son habit de père Noël : son bonnet, ses bottes, sa barbe blanche et… hop ! le voilà prêt à descendre dans la cheminée de votre studio en laissant échapper son célèbre "Ho ho ho". Vraiment ? Non. Avec Monsieur Radio, ce sera plutôt "Aïe aïe aïe".

Noël booste la pub radio

Alors que 2018 s’achèvera dans quelques jours, les régies commerciales des radios n’ont pas chômé durant ce mois de décembre extrêmement chargé en opérations spéciales. On fait le point avec l’une d’entre elles, M6 Publicité (RTL, RTL 2 et Fun Radio), et sa directrice commerciale des radios nationales en la personne de Geneviève Vauzeilles.



Deezer mise sur le ciblage

En charge de la monétisation de l’audience gratuite de la plateforme de streaming en France et à l’international, Deezer Brand Solutions poursuit sa conquête d'un marché dynamique. Son offre repose aujourd’hui sur le display, l’audio digital et les opérations spéciales, dans un environnement logué très spécifique. La directrice Marianne Le Vavasseur, VP Sales depuis 2017, explique les grandes lignes de la stratégie.

Et aussi...

