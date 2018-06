La Lettre Pro de la Radio est aussi sur Alexa

Il aura fallut seulement quelques minutes pour réaliser la Skill de La Lettre Pro de la Radio. Pour créer une Skill ? Rien de plus simple, il suffit surtout de bien configurer ( ICI ) votre contenu via votre flux RSS. C'est simple, rapide et absolument pas compliqué. Seul impératif non négociable : votre skill doit être néanmoins certifiée, donc validée, par Amazon afin d'être activée et cela vous permettra ensuite d'être présent sur l'assistant vocal d'Amazon. Quel est le résultat ? Pour La Lettre Pro de la Radio, les utilisateurs peuvent dorénavant écouter les infos publiées sur nos supports, infos lues par Alexa. Bien sûr, il faut le lui demander poliment : "Alexa , quelles sont les infos". Et Alexa s'exécute en déclinant de façon vocale l'ensemble des news du jour avant de bifurquer sur le programme de franceinfo.