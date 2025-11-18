La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 18 Novembre 2025 - 06:50

La Lettre Pro L’Hebdo éclaire le rôle des radios locales


Notez


Ce nouveau numéro s’intéresse de près aux forces qui façonnent aujourd’hui l’information radiophonique : la montée en puissance de nouveaux acteurs, la solidité du maillage local et les incertitudes financières qui pèsent sur les radios de proximité. Un numéro qui observe, analyse et documente les transformations d’un secteur où chaque territoire compte.


La Lettre Pro L’Hebdo éclaire le rôle des radios locales

Vous aimerez aussi

Parmi les grands témoins de cette parution, HugoDécrypte occupe une place centrale. En quelques années, le jeune créateur s’est imposé comme l’une des figures les plus influentes auprès des nouvelles générations. Dans nos colonnes, il revient sur son rapport à la radio, un média qu’il décrit avec un mélange de respect et de lucidité. Son message est clair : malgré la fragmentation des usages, les radios locales continuent d’assurer une mission essentielle. Leur ancrage territorial, leur capacité à raconter le quotidien et à maintenir un lien direct avec les habitants en font, selon lui, des acteurs irremplaçables. Une conviction d’autant plus forte alors que son propre projet éditorial s’étend désormais en régions.


L’autre grande voix de ce numéro est celle de Sylvain Delfau. Le président du SNRL alerte sur la fragilisation du secteur associatif. Dans son entretien, il revient sur l’impact d’un FSER fixé à 19,6 M€ dans le PLF 2026. Deux amendements existent pour rétablir le fonds à 38 M€, mais aucune garantie n’a encore été donnée pour l’année à venir. Pour le syndicat, la pérennité de ce dispositif est indispensable pour les 770 radios qu’il soutient aujourd’hui, et sa sanctuarisation demeure une demande prioritaire.

Abonnez-vous !

Comme toujours, les lecteurs retrouveront également la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus consultés sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études et de verbatims de professionnels. Le numéro 184 est disponible gratuitement en lecture directe ICI.
Pour accéder à l’ensemble des contenus et bénéficier d’un suivi complet de l’actualité radio, l’abonnement intégral est accessible par .


Tags : FSER, Hugo Décrypte, La Lettre Pro de la Radio, podcast, SNRL, Sylvain Delfau



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 11 Novembre 2025 - 09:00 La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo n°183 vient de paraître

Mardi 4 Novembre 2025 - 06:40 La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo n°182 vient de paraître

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication