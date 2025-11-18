La Lettre Pro L’Hebdo éclaire le rôle des radios locales

Parmi les grands témoins de cette parution, HugoDécrypte occupe une place centrale. En quelques années, le jeune créateur s’est imposé comme l’une des figures les plus influentes auprès des nouvelles générations. Dans nos colonnes, il revient sur son rapport à la radio, un média qu’il décrit avec un mélange de respect et de lucidité. Son message est clair : malgré la fragmentation des usages, les radios locales continuent d’assurer une mission essentielle. Leur ancrage territorial, leur capacité à raconter le quotidien et à maintenir un lien direct avec les habitants en font, selon lui, des acteurs irremplaçables. Une conviction d’autant plus forte alors que son propre projet éditorial s’étend désormais en régions.

