La Lettre Pro L’Hebdo éclaire le rôle des radios locales

Parmi les grands témoins de cette parution, HugoDécrypte occupe une place centrale. En quelques années, le jeune créateur s’est imposé comme l’une des figures les plus influentes auprès des nouvelles générations. Dans nos colonnes, il revient sur son rapport à la radio, un média qu’il décrit avec un mélange de respect et de lucidité. Son message est clair : malgré la fragmentation des usages, les radios locales continuent d’assurer une mission essentielle. Leur ancrage territorial, leur capacité à raconter le quotidien et à maintenir un lien direct avec les habitants en font, selon lui, des acteurs irremplaçables. Une conviction d’autant plus forte alors que son propre projet éditorial s’étend désormais en régions.
L’autre grande voix de ce numéro est celle de Sylvain Delfau. Le président du SNRL alerte sur la fragilisation du secteur associatif. Dans son entretien, il revient sur l’impact d’un FSER fixé à 19,6 M€ dans le PLF 2026. Deux amendements existent pour rétablir le fonds à 38 M€, mais aucune garantie n’a encore été donnée pour l’année à venir. Pour le syndicat, la pérennité de ce dispositif est indispensable pour les 770 radios qu’il soutient aujourd’hui, et sa sanctuarisation demeure une demande prioritaire.
Abonnez-vous !
Comme toujours, les lecteurs retrouveront également la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus consultés sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études et de verbatims de professionnels. Le numéro 184 est disponible gratuitement en lecture directe ICI.
Pour accéder à l’ensemble des contenus et bénéficier d’un suivi complet de l’actualité radio, l’abonnement intégral est accessible par LÀ.
Pour accéder à l’ensemble des contenus et bénéficier d’un suivi complet de l’actualité radio, l’abonnement intégral est accessible par LÀ.