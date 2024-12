"La Grande Musique" très bientôt diffusée à Paris

D’ores et déjà, "La Grande Musique" rassemble une audience croissante sur ses multiples canaux : via son site Internet LaGrandeMusique.fr , via ses applications iOS et Google Play -compatibles avec les voitures (CarPlay et Google Auto)-, via les télévisions (Apple TV et Android TV), via les principaux diffuseurs numériques (RadioPlayer, RadioLine, TuneIn, Deezer, etc.).Diffusée en DAB+ à Monaco sur Côte d’Azur et en FM sur les côtes basque française et espagnole, elle s’apprête à franchir un nouveau seuil avec son entrée dans la capitale française.