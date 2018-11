La Fondation Varenne récompense des reportages radio

Parmi ces reportages, trois ont été récompensés : Julie Pietri (France Inter) intitulé "Rohingyas, l'enfer de la traversée" ( à écouter ici ), Bettina de Guglielmo (RMC), "L'accouchement, le pire jour de sa vie" et Anaïs Bouissou (RTL), "24 heures en Ehpad, le lourd quotidien des soignants" ( à écouter ici) Les Prix Varenne doivent désormais être décernés à la Presse quotidienne régionale/Presse quotidienne départementale et de la Presse hebdomadaire régionale. L'ensemble des lauréats recevront leur prix lors d'une cérémonie organisée jeudi 13 décembre prochain à Paris et présidée par le président du Sénat, Gérard Larcher.