La Fondation NRJ remet son prix annuel

Créée en 1999 par Jean-Paul Baudecroux, président-directeur général de NRJ Group, la Fondation NRJ-Institut de France, a pour objet de concourir à la recherche médicale, dans le domaine des neurosciences. Elle attribue chaque année un Prix scientifique de 150 000 euros, destiné à récompenser et à encourager une équipe française ou européenne, et ayant acquis une notoriété internationale dans le domaine des neurosciences, Un jury scientifique, composé de personnalités représentatives de la communauté scientifique et présidé par le Professeur Yves AGID depuis septembre 2017, procède à la sélection du lauréat au vu des dossiers reçus par appel à candidatures. Elle distribue également cinq subventions annuelles de 60 000 euros à de jeunes équipes françaises.