La FRANF rejoint la mobilisation nationale "Ça ne tient plus !"

La FRANF a annoncé son soutien au mouvement national "Ça ne tient plus !" lancé par Le Mouvement associatif. Une mobilisation est prévue à Lille, Porte de Paris, le samedi 11 octobre à 14h. L’objectif est de dénoncer la baisse des financements qui fragilise l’ensemble du secteur associatif et menace l’avenir des radios associatives. Selon la FRANF, la précarité économique grandissante des radios associatives est une réalité. Leur capacité à gérer des périodes d’austérité ne suffira plus à maintenir un niveau d’activité efficient. La fédération souligne que la diminution des moyens met en péril le service rendu aux territoires et le lien social.

Les radios associatives investissent des champs clés : éducation aux médias et à l’information, insertion, égalité et création.

