Jeudi 2 Octobre 2025 - 05:35

La FRANF rejoint la mobilisation nationale "Ça ne tient plus !"


La Fédération des Radios Associatives du Nord de la France (FRANF) soutient la mobilisation nationale du 11 octobre "Ça ne tient plus !", initiée par Le Mouvement associatif pour dénoncer la baisse des financements. Les radios associatives alertent sur un risque de précarité accrue, une menace pour le pluralisme et la liberté d’expression



La FRANF a annoncé son soutien au mouvement national "Ça ne tient plus !" lancé par Le Mouvement associatif. Une mobilisation est prévue à Lille, Porte de Paris, le samedi 11 octobre à 14h. L’objectif est de dénoncer la baisse des financements qui fragilise l’ensemble du secteur associatif et menace l’avenir des radios associatives. Selon la FRANF, la précarité économique grandissante des radios associatives est une réalité. Leur capacité à gérer des périodes d’austérité ne suffira plus à maintenir un niveau d’activité efficient. La fédération souligne que la diminution des moyens met en péril le service rendu aux territoires et le lien social.
Les radios associatives investissent des champs clés : éducation aux médias et à l’information, insertion, égalité et création. 


Elles permettent la diffusion de toutes les formes de culture et l’expression citoyenne. La FRANF rappelle que leur disparition porterait atteinte au pluralisme, à la démocratie et à la liberté d’expression des citoyens.

La question du financement et du FSER

Confrontées à la baisse ou à la disparition des subventions, à la raréfaction des budgets dédiés aux appels à projet et à la réduction des financements des programmes d’éducation aux médias, les radios associatives voient leur équilibre menacé. La FRANF rappelle qu’en 2024, une mobilisation nationale avait permis de maintenir l’enveloppe budgétaire du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale (FSER), alors que celui-ci avait été initialement diminué de plus d’un tiers.
La FRANF souligne que les radios associatives connaissent aujourd’hui une mutation importante, marquée par l’adaptation aux nouveaux usages d’écoute comme le DAB+ et le podcast. Elle met en garde contre une fracture numérique qui pourrait fragiliser davantage le secteur si les moyens nécessaires ne sont pas accordés.


Une baisse généralisée des subventions

La fédération du Nord rappelle qu’en 15 ans, la part des subventions dans le budget global des associations a diminué de 41%. Près d’un tiers des associations déclarent devoir réduire leurs activités pour survivre. Pour les radios, cette situation accentue les risques de disparition ou de réduction de leurs missions de communication sociale de proximité.
La FRANF se déclare "totalement solidaire de l’ensemble des acteurs associatifs", également confrontés à une diminution de leurs moyens de fonctionnement. Elle appelle à la mobilisation du 11 octobre à Lille et rappelle que "pour eux comme pour nous, ça ne tient plus !".


Frédéric Brulhatour
