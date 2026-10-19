La CNRA organise un webinaire pour présenter Radioplayer aux Associatives

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La plateforme, qui s'appuie sur une infrastructure commune à 27 pays d'Europe et d'Amérique du Nord, annonce réunir 400 radios, plus de 1 000 webradios et plus de 900 000 épisodes de podcasts. Elle permet l'écoute sur mobile, web, télévisions connectées, enceintes, montres et voitures, notamment via Apple CarPlay, Android Auto et des constructeurs comme Audi, Volkswagen, Renault, Peugeot, BMW et Citroën. Elle intègre Alexa et Gemini, le direct, les podcasts, les grilles de programmes, les métadonnées et le start-over. En voiture, la réception hybride bascule entre FM, DAB+ et streaming. Les radios disposent d'un back-office pour gérer leurs informations et consulter leurs statistiques. Une mise en avant sous la bannière "Les Locales" est également prévue dès l'accueil, avec une disponibilité nationale.