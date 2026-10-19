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Lundi 19 Octobre 2026 - 12:15

La CNRA organise un webinaire pour présenter Radioplayer aux Associatives


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Le mardi 3 novembre, de 11h à 12h, un webinaire organisé sur Microsoft Teams présentera les services de Radioplayer aux radios membres de la CNRA. La plateforme propose une diffusion sur les appareils connectés, l'accès aux statistiques d'écoute et la radio hybride en voiture. Les adhérents de la CNRA bénéficient d'un tarif préférentiel à partir de 200 € HT par an.



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La plateforme, qui s'appuie sur une infrastructure commune à 27 pays d'Europe et d'Amérique du Nord, annonce réunir 400 radios, plus de 1 000 webradios et plus de 900 000 épisodes de podcasts. Elle permet l'écoute sur mobile, web, télévisions connectées, enceintes, montres et voitures, notamment via Apple CarPlay, Android Auto et des constructeurs comme Audi, Volkswagen, Renault, Peugeot, BMW et Citroën. Elle intègre Alexa et Gemini, le direct, les podcasts, les grilles de programmes, les métadonnées et le start-over. En voiture, la réception hybride bascule entre FM, DAB+ et streaming. Les radios disposent d'un back-office pour gérer leurs informations et consulter leurs statistiques. Une mise en avant sous la bannière "Les Locales" est également prévue dès l'accueil, avec une disponibilité nationale. 


Le webinaire détaillera les modalités d'intégration, les offres, le tarif CNRA à partir de 200 € HT par an et répondra aux questions des participants. Toutes les infos sont ICI.

Tags : application, CNRA, Radioplayer, radios associatives



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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