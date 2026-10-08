La CNRA forme les nouveaux bénévoles des radios associatives au DAB+

Jean-Marc Courrèges-Cénac animera jeudi 15 octobre, de 18h à 20h, le premier module du cycle "Les fondamentaux des radios associatives" proposé par la CNRA. Cette session en ligne sera consacrée aux bases du DAB+ et comprendra des conseils sur la mise en place d’un multiplex. Elle constitue la première des 8 sessions prévues par la Confédération Nationale des Radios Associatives. Les autres rendez-vous aborderont notamment la réglementation, les droits d’auteur, la fonction employeur, la gestion financière et Médiamétrie. Le cycle s’adresse aux nouveaux bénévoles des radios associatives et vise à leur transmettre les clés administratives, techniques et financières nécessaires pour faciliter leur intégration dans une station et mieux comprendre les enjeux du secteur non commercial. Les inscriptions à la formation sont ouvertes en ligne.