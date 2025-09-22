La CNRA facilite l’accès à Zencast pour ses membres

Dans un contexte où la transition numérique s’accélère pour l’ensemble des médias, la Confédération Nationale des Radios Associatives (CNRA) annonce un partenariat stratégique avec The Vox Coop, média spécialisé dans le numérique et les solutions techniques pour les radios locales. Cette coopération vise à soutenir les stations dans leur adaptation aux usages digitaux et à leur offrir des outils adaptés pour enrichir leurs contenus et diversifier leurs modes de diffusion.

La solution regroupe plusieurs services essentiels pour les radios locales : création et hébergement de sites web responsives, applications mobiles, streaming audio en direct, gestion des émissions, diffusion des podcasts sur les principales plateformes et publication d’actualités ou d’événements en ligne.

