Lundi 22 Septembre 2025 - 16:05

La CNRA facilite l’accès à Zencast pour ses membres


La Confédération Nationale des Radios Associatives (CNRA) s’associe à The Vox Coop pour proposer à ses radios adhérentes, réparties sur 80 départements, un accès privilégié à la plateforme numérique Zencast. Cette solution tout-en-un, incluant sites web, streaming, applications et diffusion de podcasts, est proposée au tarif annuel de 569 € HT.


L’approche intégrée de Zencast permet aux radios associatives de centraliser leurs usages numériques dans un environnement unique, personnalisable et simple d’utilisation.
Dans un contexte où la transition numérique s’accélère pour l’ensemble des médias, la Confédération Nationale des Radios Associatives (CNRA) annonce un partenariat stratégique avec The Vox Coop, média spécialisé dans le numérique et les solutions techniques pour les radios locales. Cette coopération vise à soutenir les stations dans leur adaptation aux usages digitaux et à leur offrir des outils adaptés pour enrichir leurs contenus et diversifier leurs modes de diffusion.
La solution regroupe plusieurs services essentiels pour les radios locales : création et hébergement de sites web responsives, applications mobiles, streaming audio en direct, gestion des émissions, diffusion des podcasts sur les principales plateformes et publication d’actualités ou d’événements en ligne.


Les radios membres de la CNRA, présentes sur 80 départements, bénéficient d’un accès à Zencast à un tarif préférentiel. Le coût annuel est fixé à 569 € HT, contre un prix public de 849 € HT, ce qui constitue une réduction notable pour faciliter l’adoption de la solution. L’objectif affiché est d’accompagner le développement des activités numériques des radios locales et de valoriser leur production éditoriale dans un environnement digital en forte croissance.

Tags : catégorie A, CNRA, streaming, The Vox Coop, Zencast



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


