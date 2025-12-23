La 37e Semaine de la presse aura lieu du 23 au 28 mars 2026 

Vous aimerez aussi
Chaque année, la Semaine de la presse et des médias dans l’École permet à plusieurs centaines de milliers d’élèves de travailler sur l’univers médiatique dans ses multiples dimensions. Cette 37e édition reconduit le thème "Où est l’info ?", avec un objectif constant : permettre aux élèves de décrypter l’information, de comprendre les mécanismes de production des contenus et d’aiguiser leur esprit critique. Le directeur du CLEMI, Serge Barbet, souligne que "la Semaine de la presse et des médias dans l’École a toujours su fédérer une pluralité d’acteurs et s’adapter aux réalités d’un monde de l’information en constante transformation". L’événement reste à ce jour la première action éducative nationale en nombre de participants.
Un ancrage renforcé dans les pratiques de classe
La Semaine donnera lieu à une grande diversité d’initiatives : séquences pédagogiques, réalisations audio ou vidéo, rencontres avec des journalistes, visites de médias, webinaires ou projets interdisciplinaires. Un guide des rencontres, un dossier pédagogique et un accompagnement progressif sont proposés aux enseignants dès janvier.
Du côté des partenaires, la période de co-construction avec les équipes du CLEMI s’étend de fin décembre à fin janvier, après inscription entre le 6 novembre et le 20 décembre 2025. Le calendrier prévoit ensuite l’inscription des établissements scolaires du 8 janvier au 7 février 2026. Les contenus diffusés ou produits dans le cadre de cette semaine permettent souvent une réutilisation durable, notamment dans les parcours EMI ou dans les dispositifs locaux.
