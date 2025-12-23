La 37e Semaine de la presse aura lieu du 23 au 28 mars 2026 

La Semaine donnera lieu à une grande diversité d’initiatives : séquences pédagogiques, réalisations audio ou vidéo, rencontres avec des journalistes, visites de médias, webinaires ou projets interdisciplinaires. Un guide des rencontres, un dossier pédagogique et un accompagnement progressif sont proposés aux enseignants dès janvier.

Du côté des partenaires, la période de co-construction avec les équipes du CLEMI s’étend de fin décembre à fin janvier, après inscription entre le 6 novembre et le 20 décembre 2025. Le calendrier prévoit ensuite l’inscription des établissements scolaires du 8 janvier au 7 février 2026. Les contenus diffusés ou produits dans le cadre de cette semaine permettent souvent une réutilisation durable, notamment dans les parcours EMI ou dans les dispositifs locaux.