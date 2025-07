L'été des voix inoubliables sur les ondes de Radio Clapas

Dans le paysage de la radio associative et locale, “Ma Vie en Rose” illustre une orientation vers des contenus à forte dimension humaine, exploitant le potentiel émotionnel du format audio. À travers ce programme, Radio Clapas s’inscrit dans une dynamique de journalisme sonore de terrain, qui privilégie la voix réelle, la narration brute et le contact direct avec les publics. Et cette orientation répond aux attentes actuelles des auditeurs en matière d’authenticité et de proximité.Le programme est diffusé en direct tous les jours sur 93.5 FM à Montpellier à 16h30, et reste accessible en streaming sur radioclapas.fr ainsi que sur les plateformes de podcasts.