L’émission "Blockbuster" dans une boîte de jeu

Deux-cent-quarante cartes réparties en 5 catégories de 120 questions chacune et 1 catégorie défi : cinéma, séries ; comics & compagnie, jeux vidéo, musique et... défis. Voilà pour cette nouvelle boîte de jeu , cette fois-ci dédiée à l'émission "Blockbuster" de Frédéric Sigrist sur France Inter. Objectif : répondre à des questions, relever des défis et collecter les objets du geek moderne. Des exemples ? "Avant de l’appeler Astérix, Uderzo et Goscinny ont longtemps songé à appeler leur petit Gaulois Italix : vrai ou faux ?", "Dans quel hit ABBA chante en français ?", "Qui devait initialement réaliser l’adaptation du roman Dune au cinéma ?". Une occasion de plonger dans "les hits du cinéma, de la littérature, dans les albums de légende, les séries inoubliables".