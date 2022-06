L’audio digital retrouve sa forte croissance d’avant crise

Alors que la radio connait une progression de + 5.5% de son volume publicitaire au premier trimestre 2022 versus le 1er trimestre 2021, l’Audio Digital affiche des progressions impressionnantes sur la même période : + 58% d’impressions servies et 2 fois plus d’annonceurs. La tendance positive est la même lorsqu’on compare aux résultats d’avant crise : + 42% d’impressions servies et + 141% d’annonceurs.

Sur les 10 premiers annonceurs qui représentent 34% de l’activité du media, 6 sont des distributeurs : Lidl est en tête, avec une pression publicitaire multipliée par 3. Par ailleurs, SFR et Action Magasin investissent le media pour la première fois tandis que 3 annonceurs du TOP 10 réduisent leur budget ce trimestre vs T1 2021 ; il s’agit d’Intermarché, Bouygues Telecom et FDJ.