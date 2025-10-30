Les radios locales norvégiennes résistent à la baisse saisonnière de l’audience €

Radio 102 conserve la première place du classement Lokalradio Topp 15 avec 16% d’écoute quotidienne, devant Radio Alta (12%) et 1FM Molde (9%). Les données sont issues de l’enquête Kantar pour le Norsk Lokalradioforbund, fondée sur la moyenne glissante des quatre derniers trimestres.
