L'application eeko veut partager la passion podcast

Après 6 mois de travail, Anne-Claire Lecat, vient de lancer, le 14 octobre dernier, une nouvelle version disponible sur iOs et sur Android. L’application a été construite en collaboration avec la communauté eeko : elle a pour but de favoriser l’échange et de partager la passion podcast le plus simplement possible. L’application eeko a décidé de mettre l’aspect communautaire, spécificité du podcast, au premier plan de son expérience et veut favoriser le bouche à oreille : chaque utilisateur peut partager ses coups de coeur en recommandant des podcasts, en notant les épisodes écoutés, en publiant ses commentaires… Un système de points permet aussi de récompenser les utilisateurs les plus actifs, en faisant d’eux des ambassadeurs. Et l'équipe a misé sur une interface simple, et un design léché, l’application est accessible à tous ceux qui veulent découvrir les podcasts.