L'animateur Cauet joue son nouveau spectacle "100% libre"

Depuis le succès de son dernier spectacle "Cauet sur scène" joué plus de 330 fois dans les salles françaises dont 3 Cigales et un grand final au Palais des sports …réalisant plus de 285 000 spectateurs au total, Cauet remonte sur les planches.

À travers "un spectacle interactif, réaliste et plus intimiste, Cauet parcourt avec finesse et humour : des sujets parfois sensibles tels que le terrorisme , la malbouffe, la maladie, les mensonges, l’hôpital... mais aussi de par son vécu de la célébrité, de la radio, de la télévision".

La tournée passera notamment par Nantes (les 23 et 24 novembre), par Rouen (les 14 et 15 décembre) ou encore par Lille (les 21 et 22 décembre).