L'agenda radio de la semaine : NRJ, IBC et Laurent Guimier

La rentrée semble déjà bien loin au regard de la riche actualité sur la planète radio en ce mois de septembre. Ce lundi soir, le groupe NRJ fait sa conférence de rentrée et a choisi un lieu prestigieux pour présenter ses nouveautés : l'Olympia. A l'image du groupe M6, la société dirigée par Jean-Paul Baudecroux mêle, au cours d'une soirée commune, l'ensemble de ses antennes radios et TV. A retenir de cette rentrée, le retour de Cauet sur NRJ ou encore la nouvelle matinale de Chérie conduite par Christophe Nicolas.

Côté technique, nous suivrez l'IBC Show depuis Amsterdam, jusqu'à ce mardi soir, où le gratin de l'industrie est présent pour présenter les innovations autour du broadcast. Les équipes du Salon de la Radio et de La Lettre Pro de la Radio sont présentes sur place !