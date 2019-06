L'Unesco au congrès annuel de la CNRA

Dérivée du récent projet "Renforcer les radios locales par le biais des TIC", l'exposition rassemble du matériel audio, vidéo et visuel pour représenter certains des meilleurs résultats liés au genre. En formant le personnel des radios locales de 59 stations et de 10 pays africains, la radio locale a été particulièrement importante pour donner aux femmes rurales la possibilité de participer au débat public et de s'exprimer. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Programme de la communication et de l'information de l'Unesco et s'aligne sur l'objectif 5 du développement durable des Nations Unies, qui est de réaliser l'égalité des sexes et d'autonomiser toutes les femmes et les filles.