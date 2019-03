L'Équipe lance un podcast mêlant foot et rap

À la présentation de ce nouveau rendez-vous, co-produit par L'Équipe et Binge Audio (qui réalise également un flash quotidien en podcast pour Le Parisien), on retrouve Mehdi Maizi, figure du journalisme rap. Il est entouré de deux chroniqueurs : Pierre-Etienne Minonzio, journaliste à L’Équipe et auteur du "Petit manuel musical du football" et Brice Bossavie, journaliste qui participe notamment au podcast rap de Binge Audio "no fun".

"Avec Une-Deux, notre série podcast sur les liens étroits entre foot et rap, L'Équipe enrichit son offre audio déjà riche de plusieurs talk autour du rugby, du basket et du golf, du replay des émissions de la chaine ainsi que d’un flash briefing disponible sur l’ensemble des assistants vocaux. Ces nouvelles formes de narration s’inscrivent dans une stratégie qui vise à proposer le meilleur contenu possible à nos clients, quels que soient leurs usages de consommation" souligne Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction de L'Équipe.