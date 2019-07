L’Équipe enrichit son offre podcast avec "Les Explorateurs"

"Les Explorateurs" c'est une série de 5 épisodes co-produite par L’Équipe et Binge Audio, dévoilée jusqu’à mi-septembre sur les supports numériques de L’Équipe et les plateformes audio. Après la glace avec Laurence de la Ferrière, viendront les grands fonds océaniques avec Laurent Ballesta, les hautes altitudes avec Bertrand Piccard, la haute montagne avec Liv Sansoz et enfin les géants des mers avec François Gabart. Cinq récits audio passionnants, guidés par les journalistes de "L’Équipe Explore", Rémy Fière et Aurélien Delfosse.