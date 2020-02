L’Empreinte : un podcast et une newsletter sur les enjeux RSE

Comment donner du sens aux actions d’une marque ? Comment inscrire sa marque dans l’ère de l’individu ? En se confiant sur leur parcours et leur vision business, les invités donnent un éclairage particulier de ce que doit être une marque dans un monde en mutation. Avec plus de 30 épisodes L’Empreinte dépasse les 150 000 écoutes par mois et se décline désormais en newsletter L’Empreinte. L’objectif est de permettre aux dirigeants, marketeurs et autres passionnés de marques de s’informer en un coup d’œil sur l’actualité phare de la RSE en France et dans le monde. La newsletter est le prolongement manuscrit du podcast et est disponible tous les jeudis à 10h.