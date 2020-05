L'École polytechnique se lance dans le podcast avec "SIGMA"

Le podcast s'appelle "Sigma", comme la lettre grecque qu'on utilise en mathématiques pour signifier une somme. Avec ce podcast, l'École polytechnique se lance dans un nouveau média et met à disposition de tous les curieux une somme de connaissances et de savoirs sur les sciences et l'innovation. Cette série de courtes histoires scientifiques témoigne de l'importance que l'École attache à l'éducation et la sensibilisation de tous les publics à la connaissance scientifique. Le podcast se décline sous plusieurs formats : des capsules de vulgarisation scientifique sur des sujets variés, des interviews avec des chercheurs, des interviews avec des entrepreneurs et des conférences données à l'École polytechnique.



Le podcast de l'École polytechnique est accessible gratuitement et à tout moment, sur toutes les applications de podcast du marché (Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Deezer, Pocket Casts, Google Podcast, etc.).