La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 15 Janvier 2026 - 16:45

L’Arcom obtient le label "Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes"


Notez


En novembre 2025, l’Arcom a obtenu le label "Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes", délivré par Afnor Certification. Ce label, fondé sur un audit mené en 2023, s’inscrit dans la continuité de l’action engagée par l’Autorité et renforce son positionnement institutionnel sur les enjeux d’égalité et de diversité.



Vous aimerez aussi

L’Arcom a obtenu en novembre 2025 le label "Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes". Ce label, créé par l’État en 2008 et délivré par Afnor Certification, vient valoriser l’ensemble des actions mises en œuvre par l’Autorité en matière d’égalité de traitement, de parcours et d’opportunités. Il fait suite à un audit réalisé en 2023, qui a donné lieu à un avis favorable sans point de vigilance de la commission Égalité. 
La candidature de l’Arcom aux labels "Diversité" et "Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" avait été initiée en 2023. Elle prolonge les démarches précédemment engagées par les institutions dont l’Arcom est l’héritière. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel avait été labellisé "Diversité" dès 2012, puis "Égalité" à partir de 2017. 


Une double labellisation en deux temps

Le label "Diversité" a été attribué à l’Arcom en septembre 2024. Le label "Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes", obtenu en novembre 2025, vient compléter cette reconnaissance. L’audit mené par Afnor a reposé sur l’analyse de processus internes, sur des indicateurs chiffrés et sur une série d’entretiens. Il a également pris en compte l’action de l’Autorité dans le cadre de ses missions vis-à-vis des éditeurs et du public. Une évaluation de mi-parcours est prévue pour septembre 2026.

Un engagement collectif structuré et durable

L’attribution de ce label s’inscrit dans une démarche continue portée par l’ensemble des agents et agentes de l’Arcom. Ce travail a impliqué les équipes RH, les instances représentatives du personnel, la direction et le collège de l’Autorité. L’égalité professionnelle femmes/hommes est conçue comme un axe structurant de l’identité institutionnelle de l’Arcom, qui entend maintenir un haut niveau d’exigence dans la durée.

Tags : Arcom, égalité professionnelle, Hadopi, label



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication