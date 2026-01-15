L’Arcom obtient le label "Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes"

L’Arcom a obtenu en novembre 2025 le label "Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes". Ce label, créé par l’État en 2008 et délivré par Afnor Certification, vient valoriser l’ensemble des actions mises en œuvre par l’Autorité en matière d’égalité de traitement, de parcours et d’opportunités. Il fait suite à un audit réalisé en 2023, qui a donné lieu à un avis favorable sans point de vigilance de la commission Égalité.

La candidature de l’Arcom aux labels "Diversité" et "Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" avait été initiée en 2023. Elle prolonge les démarches précédemment engagées par les institutions dont l’Arcom est l’héritière. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel avait été labellisé "Diversité" dès 2012, puis "Égalité" à partir de 2017.

