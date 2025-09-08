L'Alliance de la Radio appelle à une réforme des mentions légales

Pour Constance Benqué, présidente de l’Alliance de la Radio, "en supprimant cette exception, le Gouvernement tourne le dos aux analyses qu’il avait lui-même commanditées et adresse un signal paradoxal aux acteurs d’un média déjà fragilisé et pourtant indispensable à la vie démocratique". Le secteur souligne que la radio, par nature contrainte en temps et en espace, voit sa créativité publicitaire réduite et son efficacité affaiblie.

L’Alliance de la Radio demande au Gouvernement et aux parlementaires de reconsidérer cette ordonnance et d’engager rapidement une réforme cohérente de simplification. Elle estime indispensable un allègement global des mentions légales afin de préserver l’efficacité publicitaire et l’équilibre économique du média radio, qui demeure un canal de proximité et de confiance pour les auditeurs et les annonceurs.