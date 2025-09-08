L'Alliance de la Radio appelle à une réforme des mentions légales

Vous aimerez aussi
Le Gouvernement a publié le 3 septembre 2025 une ordonnance relative au crédit à la consommation qui met fin à l’une des rares dérogations existantes en matière de mentions légales. Jusqu’ici, la radio n’était pas contrainte de diffuser un texte pédagogique dans les publicités contenant une offre de crédit à la consommation. Cette obligation s’appliquera désormais à compter de 2026, malgré les constats répétés de son inefficacité.
L’Alliance de la Radio exprime son profond désaccord avec cette évolution réglementaire. Selon elle, cette décision illustre une surtransposition de la directive européenne, issue d’"une approche juridique excessivement prudente". L’organisation rappelle que le rapport interministériel de décembre 2024 préconisait explicitement un allègement des mentions légales, considérées comme nuisant à la lisibilité et à l’efficacité des messages publicitaires.
Un appel à une réforme de fond
Pour Constance Benqué, présidente de l’Alliance de la Radio, "en supprimant cette exception, le Gouvernement tourne le dos aux analyses qu’il avait lui-même commanditées et adresse un signal paradoxal aux acteurs d’un média déjà fragilisé et pourtant indispensable à la vie démocratique". Le secteur souligne que la radio, par nature contrainte en temps et en espace, voit sa créativité publicitaire réduite et son efficacité affaiblie.
L’Alliance de la Radio demande au Gouvernement et aux parlementaires de reconsidérer cette ordonnance et d’engager rapidement une réforme cohérente de simplification. Elle estime indispensable un allègement global des mentions légales afin de préserver l’efficacité publicitaire et l’équilibre économique du média radio, qui demeure un canal de proximité et de confiance pour les auditeurs et les annonceurs.
