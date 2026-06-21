L’Agence FG mobilisée pour la Fête de la Musique à l’Élysée

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À l’occasion de la Fête de la Musique 2026, le Palais de l’Élysée accueille un closing électro dont la programmation musicale a été accompagnée par l’Agence FG, agence de conseil artistique et événementielle de la Maison FG. Organisé le dimanche 21 juin, l’événement est proposé gratuitement au public, sur réservation via le site internet de l’Élysée.
Pour cette séquence musicale, cinq DJs et producteurs français, résidents FG French Touch, sont réunis dans la Cour d’Honneur du Palais de l’Élysée. Le plateau rassemble Cerrone, producteur des titres "Give Me Love" et "Supernature", Feder, à l’origine des hits "Goodbye" et "Lordly", Michaël Canitrot, DJ et producteur du concept de shows électro "Monumental Tour", Yann Muller, connu notamment pour ses remixes de chansons françaises telles que "Les Oies Sauvages", "Pour Que Tu m'Aimes Encore", "Un Autre Monde" et "Pour le Plaisir", ainsi que DJ Bens.
L’expertise de l’Agence FG dans les projets musicaux
L’Agence FG accompagne pour sa part des acteurs culturels et institutionnels ainsi que des marques de luxe et internationales dans leurs activations événementielles, musicales et digitales, avec une expertise portant notamment sur la direction artistique, le sound-design et la sonorisation, en particulier dans l’univers des musiques électroniques.