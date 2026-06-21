L’Agence FG mobilisée pour la Fête de la Musique à l’Élysée

Cette participation s’inscrit dans l’activité de conseil développée par l’Agence FG auprès d’institutions, d’acteurs culturels et de marques françaises et internationales. Michaël Canitrot est notamment identifié pour son concept "Monumental Tour", associant performances électro, light show et mapping vidéo sur les façades de monuments français tels que la tour Eiffel, le Mont Saint-Michel ou encore le château de Chambord. De son côté, DJ Bens s’est récemment distingué avec un remix club de la prise de parole du président de la République, intitulé "For Sure", associé au titre "Let’s Go" de David Guetta et Jaden Bojsen, un contenu qui a connu une forte viralité sur les réseaux sociaux.

L’Agence FG accompagne pour sa part des acteurs culturels et institutionnels ainsi que des marques de luxe et internationales dans leurs activations événementielles, musicales et digitales, avec une expertise portant notamment sur la direction artistique, le sound-design et la sonorisation, en particulier dans l’univers des musiques électroniques.