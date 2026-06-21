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Dimanche 21 Juin 2026 - 08:20

L’Agence FG mobilisée pour la Fête de la Musique à l’Élysée


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À l’occasion de la Fête de la Musique, organisée ce dimanche au Palais de l’Élysée, l’Agence FG a participé à la programmation musicale du closing électro de l’événement. Cinq DJs et producteurs français, tous résidents "FG French Touch", se produisent dans la Cour d’Honneur. Cette collaboration met également en lumière l’activité de conseil artistique et événementiel développée par l’Agence FG auprès d’acteurs institutionnels, culturels et de marques.



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À l’occasion de la Fête de la Musique 2026, le Palais de l’Élysée accueille un closing électro dont la programmation musicale a été accompagnée par l’Agence FG, agence de conseil artistique et événementielle de la Maison FG. Organisé le dimanche 21 juin, l’événement est proposé gratuitement au public, sur réservation via le site internet de l’Élysée.
Pour cette séquence musicale, cinq DJs et producteurs français, résidents FG French Touch, sont réunis dans la Cour d’Honneur du Palais de l’Élysée. Le plateau rassemble Cerrone, producteur des titres "Give Me Love" et "Supernature", Feder, à l’origine des hits "Goodbye" et "Lordly", Michaël Canitrot, DJ et producteur du concept de shows électro "Monumental Tour", Yann Muller, connu notamment pour ses remixes de chansons françaises telles que "Les Oies Sauvages", "Pour Que Tu m'Aimes Encore", "Un Autre Monde" et "Pour le Plaisir", ainsi que DJ Bens.


L’expertise de l’Agence FG dans les projets musicaux

Cette participation s’inscrit dans l’activité de conseil développée par l’Agence FG auprès d’institutions, d’acteurs culturels et de marques françaises et internationales. Michaël Canitrot est notamment identifié pour son concept "Monumental Tour", associant performances électro, light show et mapping vidéo sur les façades de monuments français tels que la tour Eiffel, le Mont Saint-Michel ou encore le château de Chambord. De son côté, DJ Bens s’est récemment distingué avec un remix club de la prise de parole du président de la République, intitulé "For Sure", associé au titre "Let’s Go" de David Guetta et Jaden Bojsen, un contenu qui a connu une forte viralité sur les réseaux sociaux.
L’Agence FG accompagne pour sa part des acteurs culturels et institutionnels ainsi que des marques de luxe et internationales dans leurs activations événementielles, musicales et digitales, avec une expertise portant notamment sur la direction artistique, le sound-design et la sonorisation, en particulier dans l’univers des musiques électroniques.

Tags : Agence FG, Fête de la musique, FG, Maison FG, musique, Paris, Radio FG



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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