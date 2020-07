L'ARRA réagit aux résultats de l'appel à candidatures dans le CTA de Toulouse

"Grande est donc la déception pour certains, toutefois, cette sélection a également permis de voir se concrétiser des projets radiophoniques réfléchis, préparés de longue date. À toutes les radios qui ont cette chance, nous ne doutons pas qu'elles sauront porter haut et fort la parole des radios associatives qui ont su, lors de la récente crise sanitaire, pallier à toutes les difficultés et apporter une vraie parole, une mission essentielle de lien social, trop absente de nos sociétés actuelles" explique l'ARRA. "Missions portées par toutes celles et tous ceux qui font de la radio de communication sociale de proximité, et par toutes celles et tous ceux qui apporteront, grâce à cette sélection, un nouveau choix radiophonique sur des territoires qui méritent d'entendre une "voie" différente".