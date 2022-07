L'ANFR mène l'enquête... dans un livre

Parmi ces 25 enquêtes, il y a celle qui concerne une radio pirate, station baptisée Power FM. Nous sommes en Martinique : "Son émetteur, visiblement insuffisamment filtré, produit des parasites électromagnétiques qui perturbent les fréquences utilisées par l’aviation, fréquences voisines de celles des radios FM. De plus, la radio diffuse sans l’autorisation de l’Arcom". L'enquête a été rondement menée : "le mis en cause a fait l’objet de poursuites par ordonnance pénale. Il est condamné au paiement d’une amende délictuelle de 400 euros ainsi qu’à la destruction du matériel saisi".Une des 25 enquêtes engagées par l'ANFR pour résoudre les brouillages, qu’ils soient offensifs ou non intentionnels, à retrouver ICI