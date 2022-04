L'ACPM va attribuer ces Étoiles aux médias

À 10h, l'observatoire de la presse et des médias permettra de découvrir la rétrospective de l'année 2021, rétrospective élaborée grâce à l’ensemble des chiffres collectés, étudiés et certifiés tout au long de l’année par les équipes de l’ACPM. L'Observatoire 2022 sera animé par Philippe Vandel, journaliste à Europe 1, spécialiste des médias. À 18h, l'ACPM organisera sa traditionnelle cérémonie des Étoiles qui récompensera récompenser les meilleures progressions, les meilleures performances et la constance dans le succès (diffusion presse grand public et professionnelle, fréquentation et audience).Pour assister à ces deux événements, les inscriptions sont possibles ICI