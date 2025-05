Koweït : le réseau DAB+ national passe à la vitesse supérieure

Le projet sera déployé en partenariat avec Abdulaziz Abdulmohsin Al-Rashed Sons Co. W.L.L., un intégrateur de systèmes basé à Safat, au Koweït. Ce partenaire local assurera l’interface terrain et le relais des opérations. Factum Radioscape prévoit par ailleurs un programme de formation destiné aux équipes d’ingénierie du ministère de l’Information, ainsi qu’un support technique continu.

Pour James Waterson, directeur commercial de Factum Radioscape, "le partenariat avec le Koweït est stratégique. Il illustre une volonté claire de construire une infrastructure numérique fiable et moderne, et de soutenir les équipes locales à long terme." L'entreprise, basée au Royaume-Uni, équipe de nombreux opérateurs publics, commerciaux et associatifs dans le monde entier.