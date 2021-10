Konbini lance le podcast "Plus fort ensemble"

L’anxiété est un sentiment tout à fait normal mais peut être difficile à gérer selon chacun. Surtout quand elle est vue comme tabou dans notre société. Dans ce podcast signé Konbini, Maybelline New York et l’Unafam, Ogee et Amel Bent évoquent leurs vécus, les obstacles qu’elles ont pu rencontrer et surtout la manière dont elles ont su les surmonter. Un témoignage sincère de ces deux ambassadrices du programme Brave Together , mis en place par Maybelline New York et l’Unafam, qui ont choisi de s’engager ensemble, sur une durée de cinq ans, dans une lutte contre l’anxiété et la dépression partout en France. Brave Together est un programme de sensibilisation et de formation permettant à chacun de repérer les signes, choisir les mots, trouver de l’aide.