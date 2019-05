Kiss FM : le groupe Collectif Metissé offre un séjour sous le soleil

Les gagnants logeront entre plage et lagon au Sofitel Mauritius "L'imperial resort and spa", un des plus beaux hôtel de l’île. "Le jeu est déjà un énorme succès" souligne Kiss FM. Les auditeurs gagnent aussi toute la semaine l'album du groupe Collectif Métissé, album disponible depuis vendredi dernier

Notez que le groupe a aussi annoncé sa présence au concert annuel de la radio (le Kiss FM Live) le 4 juin prochain à Golfe Juan avec aussi sur scène David Hallyday, Keen V, Clara Luciani, Claudio Capéo...