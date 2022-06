Kigali : Power FM se virtualise avec Lawo

Ken Kayima, PDG de 104.1 Power FM assure être séduit par cette nouvelle technologie : "Créer une station de radio n'a jamais été aussi simple. Et les commandes RƎLAY sont si simples que les présentateurs peuvent se concentrer uniquement sur leurs programmes et leurs auditeurs. L'extension pour les entrées ou le streaming repose simplement sur le "plug and play" ; nous pouvons également connecter des smartphones et intégrer n'importe quel système de diffusion radio".

"La créativité dont font preuve les clients de Lawo en utilisant nos produits pour résoudre des problèmes ne manque jamais de me ravir. Ken et son équipe ont immédiatement compris les possibilités offertes par RƎLAY et les avantages d'une infrastructure de radio virtuelle basée sur IP. Ils ont développé un concept de flux de travail personnalisé qui fait que Power FM se démarque vraiment parmi les stations de radio de Kigali" a réagi Ralf Schimmel, directeur principal des ventes de Lawo pour l'Afrique.