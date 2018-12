Kantar sort sa boule de cristal

De l'exploitation de la réalité augmentée à la représentation des genres en passant par le format vidéo vertical, Kantar a dévoilé ses 12 tendances clefs qui "bouleverseront les médias et la communication l'année prochaine". Pour Kantar, "la technologie vocale révolutionnera la créativité et le marketing mix" et "le leadership de la Chine en matière de médias sociaux et d'analytics sera rapidement suivi par l'Occident". Plus encore, Kantar assure que "les marques commenceront à prendre au sérieux la représentation des femmes dans la publicité, Amazon émergera des "limbes" du marché publicitaire pour s'immiscer dans le duopole Google-Facebook et la vidéo verticale deviendra le format standard en matière de créativité".