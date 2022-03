Kantar : les prévisions du marché de la communication pour 2022

Les 5 médias historiques, dont fait partie la radio, progresseront globalement en 2022 de +3% à 8 Mds d’euros et resteront à -4.2% en dessous de leur niveau de 2019. Les médias numériques progresseront globalement en 2022 de +10% à 9 Mds d’euros et s’établiront à +33% au-dessus de leur niveau de 2019. Les autres médias progresseront de +13% à 17 Mds d’euros. Ce sera la croissance la plus élevée du marché de la communication, par effet de rattrapage des pertes subies en 2020. Leur niveau restera cependant encore inférieur à celui de 2019, d’environ -10%. En sortie de crise, les dynamiques des médias retrouveront leurs tendances pré-Covid, légèrement accentuées. Des prévisions qui pourront être actualisées être en fonction de l’évolution internationale liée au conflit en Ukraine...