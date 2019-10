Kantar lance la 1ère mesure du Paid Social Mobile en France

"Cette innovation qui répond à un besoin grandissant du marché. La veille et la mesure des leviers numériques n’ont jamais été aussi importantes dans le paysage digital d’aujourd’hui. La domination des GAFA - et notamment leur stratégie commerciale qui vise à enfermer les utilisateurs dans un écosystème fermé de ‘jardins clos’- ne doit pas empêcher les annonceurs d’être en capacité de mesurer leurs investissements publicitaires et ceux effectués au sein de leur secteur d’activité. La Connected Intelligence de Kantar permet de mutualiser, d’avancer et de partager nos expertises afin de mettre en place les innovations qui vont proposer aux marques plus de transparence et d’authenticité" s'est félicité Denis Gaucher.