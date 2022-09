Kantar Media : le top 10 annonceurs au 1er semestre 2022

Renault renoue avec la croissance ce semestre et remonte au 2ème rang devant Lidl qui poursuit ses communications massives et qui creuse l’écart encore cette année. Le top 10 du semestre accueille deux nouveaux annonceurs du fait de leur pression publicitaire en forte progression : Mc Donald qui progresse de 28% comparé au 1er semestre 2021 et de 20% par rapport au 1er semestre 2019.

Le dynamisme des leaders génère une part de voix stable, le top 10 réalisant 10.7% des investissements du marché, quand la part de voix du Top 100 perd 2.7 points pour atteindre 42.7%. Pourtant, 16 annonceurs font leur entrée dans le top 100 cette année mais ils ne compensent pas les budgets des annonceurs sortants.