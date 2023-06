Kantar Media enrichit sa veille publicitaire

Au total, plus de 16 600 annonceurs ont été référencés sur l’ensemble du Paid Social, c’est 26% de plus que sur internet display et 46% de plus qu’en Paid Search.

Marianne Le Vavasseur, Digital Director chez Kantar Media, se réjouit de cette innovation : "Avec l’intégration d’Instagram, TikTok et Snapchat à la veille publicitaire du Paid Social, Kantar Media propose à ses clients une vision enrichie du social media qui va permettre au marché d’affiner et d’optimiser sa présence sur ce levier".