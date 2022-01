KISS FM : un concert avec Clara Luciani

Kiss FM diffuse ses programmes en Provence et sur la Côte d'Azur : à Nice sur 90.9, à Cannes sur 94.6, à Saint-Raphaël et à Fréjus sur 90.8, à Draguignan sur 97.8, à Auron sur 96.1, à Isola 2000 sur 89.0 ainsi qu'à La Ciotat sur 101.6. Kiss FM est également diffusé en DA+ à Marseille et à Aix-en-Provence. Le programme est aussi disponible sur la FreeBox, la Box SFR et les télévisions connectées LG et Toshiba. Par ailleurs, La station dispose d'une application accessible sur l'Apple Store.

Kiss FM motorise 6 webradios : Kiss FM West Coast, Kiss FM 80’s, Kiss FM Hits, Kiss FM Love Songs, Kiss FM Fitness et Sunshine Radio...