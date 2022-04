K6FM : une campagne de promotion "À plus dans l'bus"

De nombreux auditeurs et chauffeurs de Divia Mobilités le disent : K6FM est très écoutée dans les bus, sur les bons vieux autoradios toujours présents en nombre. D’où l’idée d’une campagne mettant en avant les auditeurs dans les transports en commun... Et ceux qui les suivent dans les rues de la Métropole.

On peut trouver dans l’expression "À plus dans l’bus" une référence aux formules surannées mises en valeur par la nouvelle vague comme "À l’aise Blaise oue encore "Tu parles Charles". Ou juste un moyen d’attirer l’attention des Dijonnais avec un visuel positif et souriant. Chacun se fera son idée, mais le visuel ne devrait pas laisser indifférent.