Juliette Gauthier lauréate du 42e Prix Jeune Soliste des Médias Francophones Publics

Le Prix Jeune Soliste consiste en une bourse de 4.000 euros des Médias Francophones Publics, assortie de l’engagement des radios participantes – France Musique (Radio France), Espace 2 (Radio Télévision Suisse), Musiq’3 (RTBF) et ICI Musique (Radio-Canada) – à soutenir la carrière du jeune lauréat en faisant rayonner son talent dans leur pays respectif.

La nouvelle lauréate du Prix des MFP a notamment obtenu une première médaille au Concours français de la harpe en 2018, un premier Prix au concours Amigdala (Italie) en 2021, le premier Prix avec félicitations du jury et le Prix de la meilleure interprétation de l’œuvre imposée au concours Collegium21 à Paris en 2021, le Prix de l’orchestre et le Prix du public au concours Classic Academy à Liège en 2023.