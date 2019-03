Journées spéciales "femmes activistes" sur Mouv'

Ces trois journées spéciales s'inscrivent dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes et se déclineront à l'antenne du vendredi 8 au dimanche 10 mars. Ce vendredi 8 mars, Mouv’ proposera une série vidéo documentaire inédite intitulée "Les Femmes du rap", réalisée par Fif, chroniqueur sur Mouv’ et co-fondateur du site Booska-P. Le portrait de cinq femmes qui portent et développent la culture Hip-Hop. Le web documentaire sera à retrouver sur mouv.fr et sur la chaine Youtube de Mouv’. Durant tout le week-end, Dirty Swift, First Mike, K-Za, et tous les DJs de la chaine, proposeront des mixes 100% féminins. Enfin, la Sélection Rap d’Olivier Cachin, la Sélection Reggae de K-Za, Mouv’ Love Club, l’émission francophone Rapophonie ou encore After Rap seront dédiées aux femmes du Hip-Hop et notamment au tremplin du rap féminin : RappeuZ.